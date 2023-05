Web Summit Rio começa nesta segunda com ingressos esgotados

Cerca de 20 mil pessoas são esperadas no Web Summit Rio, um dos maiores eventos globais de tecnologia, que começa nesta segunda-feira (1º) no centro de convenções Riocentro. Temas como ciências de dados, educação, comércio eletrônico, futuro do trabalho e mudanças climáticas estarão na pauta do encontro, que acontece até o próximo dia 4.

Os ingressos para o encontro foram esgotados e a expectativa da prefeitura é de que a realização do evento deve injetar R$ 1,2 bilhão na economia da cidade nos próximos seis anos. A cidade receberá seis edições do evento, até 2028, com potencial de atrair mais de 800 mil pessoas.

Durante o período de permanência dos turistas no Rio para o evento deste ano, a projeção é de entrada de R$ 66,9 milhões, considerando a permanência média dos turistas estrangeiros, de 6 a 8 dias; de turistas nacionais, de 5,8 dias; e três dias de gastos dos moradores da cidade que participarão do evento.

Essa será a primeira vez que o evento ocorre fora da Europa, e são esperados mais de 500 investidores e 750 startups. Anteriormente, o evento costumava acontecer em Lisboa, em Portugal.

Entre os palestrantes, estarão representantes de empresas de tecnologia de diferentes setores, como Airbnb, Google, GitHub, QuintoAndar e Nubank, além de veículos de mídia, movimentos sociais e organizações do terceiro setor.

