Hoje é Dia: veja datas comemorativas e feriados de maio de 2023

Morte do filósofo francês François-Marie Arouet, o Voltaire (245 anos)

Morte do escritor, diplomata e jornalista paulista Rui Esteves Ribeiro de Almeida Couto, o Ribeiro Couto (60 anos)

Morte do arquiteto, escultor e pintor russo Vladimir Tatlin (70 anos) - primeiro teórico do construtivismo e grande incentivador do movimento

Nascimento da jornalista paulista Marília Gabriela (75 anos)

Nascimento do cantor, compositor e cançonetista gaúcho Geraldo Magalhães (145 anos)

Nascimento do percussionista fluminense Paulo Roberto da Costa, o Paulinho da Costa (75 anos) - um do músicos mais requisitados nos estúdios de gravações em Los Angeles, no estado da Califórnia . Sendo um dos músicos que mais gravou e participou de discos nos tempos modernos, foi considerado pela revista Down Beat "um dos percussionistas mais talentosos do nosso tempo"

Nascimento do ator pernambucano Marco Nanini (75 anos)

Dia Mundial sem Tabaco - comemoração instituída pela ONU

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].

