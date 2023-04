4 parques da Disney em Orlando que você precisa conhecer

Cada parque tem seu estilo e suas peculiaridades. EPCOT com a gastronomia, Magic Kingdom com os cenários de conto de fadas, Animal Kingdom com o realismo e Hollywood Studios trazendo o glamour das telonas. Por esses quatro parques, passam em média 120 mil pessoas diariamente e trabalham cerca de 65 mil funcionários ou cast members, como eles são chamados. Há tantas opções de restaurantes que uma pessoa precisaria de alguns anos para conhecer os mais de 300 estabelecimentos e seus quitutes.

1. Magic Kingdom

Para quem vai pela primeira vez, acho que nada é melhor do que começar pelo parque mais visitado do universo. Ao chegar ao Magic Kingdom e se deparar com o seu icônico castelo da Cinderela, o visitante tem aquela sensação de “cheguei no mundo mágico de Walt Disney World”.

Os meus brinquedos favoritos são: a Space Mountain (uma montanha-russa todinha no escuro), a Seven Dwarfs Mine Train, que homenageia os Sete Anões e até engana no início, mas entrega muita adrenalina no percurso, e a Splash Mountain, que deu lugar a uma nova atração dedicada à princesa Tiana.

Não deixe de marcar um meeting and greeting com os personagens, acompanhar as paradas e a queima de fogos noturna.

2. Disney Hollywood Studios

Neste parque dedicado ao cinema e à TV, os brinquedos fazem a magia e a emoção da arte virarem realidade. Logo na chegada, o visitante dá de cara com o icônico e assustador prédio do Hollywood Tower Hotel – parte da famosa atração Twilight Zone ou elevador que cai, para os íntimos.

Um simulador que promete fazer até os mais corajosos ficarem apavorados. A Rock’n Roller Coaster Starring Aerosmith leva, desde 1999, os visitantes em um passeio numa “limusine” que atinge mais de 90 km/h.

A área dedicada ao Toy Story chama a atenção pelo colorido e pela imperdível montanha-russa Slinky Dog, que proporciona aquela cosquinha gostosa na barriga. Os fãs de Star Wars também têm vez por lá, seja pilotando a Millennium Falcon, em um voo ousado, ou na Rise of the Resistance, uma atração com diversos mecanismos e sistemas.

Antes de ir embora, não deixe de assistir ao concorrido show Fantasmic, que, após anos em cartaz, foi recentemente repaginado! Há duas sessões disponíveis, às 19h30 e 21h.

3. Animal Kingdom

Dedicado à natureza, o Animal Kingdom surpreende muito pela decoração realista, vegetação e pela quantidade de animais que lá habitam. Foi inaugurado em 1998. Neste parque, os visitantes podem embarcar em um safári com elefantes, girafas, zebras e hipopótamos sem sair da América, cruzar com uma revoada de araras, sobrevoar o planeta Pandora, habitat do filme Avatar, montado em um Banshee e até fazer uma expedição rumo ao topo do mundo a bordo da Everest, uma montanha-russa eletrizante. Como em todos os parques, há várias opções de alimentação. Na Satu’li Canteen, você pode fazer o pedido remotamente através do app para não perder tempo.