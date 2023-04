Conheça os sintomas da gastrite e as formas de tratamento

A gastrite é uma inflamação que atinge a mucosa do estômago, que é uma espécie de “pele” que recobre a parte interna deste órgão do sistema digestório. Geralmente, essa doença é classificada em dois tipos: aguda e crônica.

“A gastrite pode ser aguda, normalmente relacionada ao consumo de algum alimento estragado, algum medicamento ou álcool; ou crônica, quando causada por algum insulto à mucosa do estômago de forma prolongada, como o tabagismo e a infecção pela bactéria H. Pylori”, explica a Dra. Denise de Carvalho, médica especialista em Cirurgia Geral com área de atuação em endoscopia digestiva.

A bactéria Helicobacter pylori (H. pylori) coloniza a mucosa do estômago e é capaz de produzir enzimas e substâncias tóxicas que danificam a mucosa gástrica, resultando em inflamação e erosões.

Sintomas da gastrite

Conforme explica a Dra. Denise de Carvalho, a gastrite pode causar:

Dor na região epigástrica (aquela que a gente identifica como “boca do estômago”);

Queimação (azia);

Náuseas e eventualmente vômitos;

Sensação de digestão incompleta;

incompleta; Sensação de estufamento.

Ao notar qualquer sintoma, é importante que o paciente procure ajuda médica para diagnosticar e tratar adequadamente a gastrite.

Como é realizado o diagnóstico

O diagnóstico da gastrite deve ser realizado por um médico, na maioria das vezes, especializado em gastroenterologia. “O diagnóstico é clínico na maioria dos casos, conforme história do paciente. Para casos refratários ou quando a causa não está totalmente estabelecida, pode ser necessário o exame de endoscopia digestiva alta”, explica a Dra. Denise de Carvalho.

A endoscopia digestiva alta é um procedimento médico que consiste na introdução de um tubo flexível com uma câmera acoplada pela boca do paciente até o estômago. Geralmente é feito sob sedação e requer um preparo prévio adequado do paciente, incluindo jejum. “A alteração da endoscopia (como vermelhidão da mucosa, erosões) associada aos sintomas do paciente dão o diagnóstico de gastrite”, acrescenta a Dra. Caroline Reigada, médica nefrologista.

Tratamento para gastrite

Geralmente, o tratamento para a gastrite é simples e pode variar de acordo com o caso do paciente. “O mais importante é a retirada do fator causal, quando identificado. Após a retirada, pode ser necessário o uso de drogas que inibem a acidez gástrica para que ocorra a cicatrização da área inflamada, por um tempo que pode ser de 5 dias até algumas semanas”, afirma a Dra. Denise de Carvalho.