5 lançamentos imperdíveis do Disney+

O mês de maio está recheado de grandes produções no Disney+, principalmente para público infantojuvenil. Destacando alguns de seus projetos de sucesso, neste período, a plataforma lança ‘Muppets e o Caos Elétrico’, da franquia do famoso seriado de comédia com bonecos de animais, e a segunda temporada da série ‘Entre Laços’, que segue o padrão de teatro musical da companhia.

Para os apaixonados por música pop, especialmente as do Ed Sheeran, a plataforma de streaming também disponibiliza o documentário ‘A Soma de Tudo’, que será lançado dois dias antes do disco ‘Subtract’, que fechará a equação dos álbuns do cantor. A seguir, confira um pouco mais sobre essas e outras produções.

1. Ed Sheeran: A Soma de Tudo (03/05)