3 receitas fit com frango para fazer no forno

Com a correria do dia a dia, pode ser difícil manter uma alimentação saudável e equilibrada. No entanto, com algumas receitas práticas e nutritivas, é possível fazer refeições saborosas, saudáveis e ainda eliminar peso. Uma excelente opção é preparar frango no forno, que é uma proteína magra e que pode ser combinada com diversos legumes. Para facilitar a rotina, veja 4 receitas fit para fazer sem grande esforço.

Frango com brócolis

Ingredientes

4 filés de peito de frango cortados em pedaços grandes

cortados em pedaços grandes 2 xícaras de chá de floretes de brócolis picados

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino e reserve. Em uma tigela, misture os floretes de brócolis com 1 colher de sopa de azeite de oliva. Reserve. Em uma assadeira, coloque os filés de frango e os florestes de brócolis misturados. Regue com o restante do azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Frango com batata-doce e couve-flor

Ingredientes

4 filés de peito de frango

2 xícaras de chá de batata-doce em cubos

2 xícaras de chá de couve-flor em floretes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere os filés de frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma tigela, misture a batata-doce e a couve-flor com 1 colher de sopa de azeite de oliva e reserve. Em uma assadeira, coloque os filés de frango e os legumes misturados. Regue com a outra colher de sopa de azeite de oliva e leve ao forno preaquecido a 200°C por 25 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

