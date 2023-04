Conheça os benefícios do orgasmo para a saúde física e mental

O orgasmo é uma sensação intensa de prazer que pode ser alcançada por meio da estimulação sexual. Quando se fala nele, geralmente a primeira coisa em que se costuma pensar é a satisfação que ele pode proporcionar. No entanto, ele oferece muitos benefícios para a saúde física e mental.

Durante o orgasmo, o corpo libera endorfinas, que são neurotransmissores que têm propriedades analgésicas e podem reduzir o estresse. Além disso, ele aumenta a circulação sanguínea e a oxigenação, o que pode melhorar a saúde cardiovascular. Estudos também mostram que o orgasmo pode ajudar a melhorar a qualidade do sono, reduzir a ansiedade e até mesmo fortalecer o sistema imunológico.

Fatores que interferem no orgasmo

Não atingir o orgasmo pode estar relacionado a fatores físicos e emocionais. Nem sempre a culpa é do parceiro ou falta de experiência. Isso porque diversas coisas podem interferir no momento da relação. “A falta de prazer pode ser devido a dores durante as relações – aderências, irritações vaginais, cirurgias de períneo etc.”, alerta Raquel Armond, ginecologista e obstetra.

Esses fatores não devem ser ignorados, pois não dá para sentir prazer quando se está com dor. “Assim, elas [no caso das mulheres] vão ter menor desejo, não vão querer ter relações para não ter dor, e o problema vai se agravando cada vez mais, se tornando crônico e de mais difícil resolução”, completa a ginecologista.

Além disso, doenças que causam a diminuição de hormônios, doenças no fígado, hipotireoidismo e fatores físicos como a obesidade, podem interferir no apetite sexual. Por isso, ao notar qualquer sintoma, é recomendado procurar auxílio médico.

Benefícios do orgasmo

Além de melhorar o humor, a autoestima e deixar a pessoa mais relaxada, o orgasmo pode favorecer a saúde. “Segundo pesquisas, o orgasmo é capaz de diminuir o estresse e, até mesmo, a depressão, reduzir dores, o risco de câncer de mama e próstata”, conta Raquel Armond. E não para por aí, ele também pode melhorar o sono. Esses benefícios independem se o orgasmo ocorre durante uma relação a dois ou por meio da masturbação.