5 dicas para criar um bom hábito de leitura

Com o tempo, o costume de ler livros foi se tornando cada vez mais escasso, seja por conta da rotina corrida ou pela dificuldade em encontrar títulos interessantes. No entanto, ler por prazer pode trazer diversos benefícios, como desenvolvimento da criatividade, da escrita, do vocabulário e do senso crítico. Apesar dos obstáculos, adotar o hábito da leitura pode ser uma forma valiosa de enriquecer a vida e a mente.

“A leitura se inicia na escola, normalmente na fase da alfabetização, sendo então obrigatória. Isso faz com que as pessoas acreditem que não exista uma leitura por prazer, deixando de compreender as diversas vantagens que isso pode gerar na vida”, conta Tomaz Adour, editor-fundador da Editora Vermelho.

A seguir, confira como inserir o hábito da leitura no seu dia a dia de forma fácil!

1. Metas de leitura

Novos hábitos devem ser inseridos no dia a dia aos poucos. “Traçar objetivos dia a dia, semana a semana, é um bom método para prender a atenção, e dessa maneira se cria uma rotina literária constante”, explica Tomaz Adour. Desse modo, o hábito de começar a fazer parte da sua rotina e, quando menos esperar, você está lendo cada vez mais, buscando novos títulos, e até mesmo conseguindo ler mais em menos tempo. “Tudo na vida é questão de prática, inclusive ler“, avalia o editor.

2. Procure um tema de que goste

O universo literário é dividido em diversas categorias e estilos, que podem chamar a atenção e despertar o interesse de cada leitor. “Explore todos os gêneros literários que existem. A leitura é uma prática pela qual você precisa se apaixonar. Procure por títulos que te prendam, mesmo que seja um livro de receitas, um romance ou suspense. O importante é que faça parte do seu dia a dia”, incentiva o editor.

3. Comece por livros mais curtos

Uma boa maneira de começar a ler livros é buscar aqueles que têm histórias mais curtas e que sejam mais fáceis de ler, com linguagens mais simples e claras. “Iniciar por contos ou pequenas crônicas é uma boa forma, elas têm um formato mais simples de absorver a história do que livros maiores”, acrescenta Tomaz Adour.