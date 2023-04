Hoje é Dia: datas dedicadas ao Livro, à Caatinga e à Dança se destacam

Nascimento do físico alemão Max Planck (165 anos) - criador da teoria da física quântica

Nascimento do sambista mineiro Geraldo Pereira (105 anos) - foi um dos principais expoentes do samba sincopado, que influenciou a bossa nova. O filme O Rei do Samba, lançado em 1998, conta sua história. A obra é dirigida por José Sette, e com Gérson Rosa no papel de Geraldo Pereira

Dia Mundial do Livro e do Direito Autoral - nesta data, no ano de 1616, morreram Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garcilaso de la Vega

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dia Mundial dos Escoteiros

Dia Nacional do Choro