Homem furta bicicleta e é perseguido por cerca de 30 militares no Rio de Janeiro

Uma cena curiosa foi registrada por câmeras de segurança na cidade de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro. Um homem furtou uma bicicleta e foi perseguido por cerca de 30 militares que estavam em treinamento para o Exército local. O caso ocorreu na terça-feira, 18.

Na gravação, é possível ver o momento que o homem pega a bicicleta, que estava encostada em um muro, e sai pedalando na rua. Em seguida, um policial aparece perseguindo e, de repente, o pelotão inteiro surge nas imagens atrás do ladrão.

Por outra câmera, depois de notar que estava sendo perseguido, o rapaz abandona a bike no chão e foge correndo. Para alcançá-lo, um dos militares aparece de bicicleta.

Segundo o portal G1, no momento do furto, estava acontecendo um treinamento de uma formatura que seria realizada no dia seguinte. Por isso havia aquela quantidade de homens do exército.

O vídeo termina sem mostrar o desfecho. Ainda de acordo com a reportagem, os militares correram por mais alguns metros, mas desistiram de continuar a perseguição. O homem ainda não foi identificado.



Confira o vídeo:

Um homem furtou uma bicicleta que estava encostada no muro do Tiro de Guerra de Santo Antônio de Pádua, no Rio de Janeiro, e acabou sendo perseguido por 289872 militares.

Tomei a liberdade de editar o vídeo e colocar a música. pic.twitter.com/HX9TKWDwV0 — Flávio Costa (@flaviorcostaf) April 21, 2023





