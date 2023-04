Estão abertas as inscrições para a Maratona Brasil pela Educação Climática, que será realizada no dia 28 de abril, quando se comemora o Dia da Educação. A data foi estabelecida em função do Fórum Mundial da Educação, organizado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A maratona foi criada pelo Climate Reality Project Brasil, filial brasileira da ONG fundada pelo ex-vice-presidente dos EUA e Nobel da Paz Al Gore. O evento será um hackathon online (maratona de programação), com o objetivo de reunir pessoas de todo o país interessadas em propor soluções para desafios relacionados à educação climática. Segundo a organização, a ideia é promover a colaboração e estímulo à criatividade e o pensamento crítico em relação aos problemas climáticos no cenário brasileiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desafios

Notícias relacionadas:

Os desafios foram propostos pelos Líderes da Realidade Climática, que fazem parte da rede de voluntariado do Climate Reality Project Brasil. Os detalhes e o cronograma estão disponíveis no site da ONG

Para a maratona, serão criadas equipes de dois a sete membros no dia do evento, podendo incluir pessoas dentro de sua organização ou indivíduos que desejam ingressar em um grupo.

Evento é aberto e não exige conhecimentos técnicos específicos sobre clima. Os participantes trabalharão em desafios de sua escolha e apresentarão soluções inovadoras, recebendo um certificado de participação ao final do evento.

A pré-inscrição está disponível até 23 de abril, e a inscrição vai até o dia 24, e pode ser feita na página da maratona.

Serviço

Maratona Brasil pela Educação Climática

Pré-inscrições de 12 a 23 de abril

Outras informações na página do The Climate Reality Project Brasil

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara

Tags