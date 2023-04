Rastros Arqueológicos: O POVO+ lança especial sobre arqueologia na Serra da Capivara

Carnaval 2023. Há dois meses, eu e o fotojornalista Fco Fontenele embarcamos na 9ª Excursão Patrimonial Parque Nacional Serra da Capivara, organizada pelo arqueólogo Igor Pedroza, no objetivo de produzir uma reportagem especial sobre arqueologia nordestina para O POVO+, plataforma de assinantes do jornal.

Acompanhados de outros 28 cientistas, artistas, professores e curiosos, conhecemos apenas algumas das centenas de sítios arqueológicos da Serra da Capivara, detentora das datações mais antigas de presença humana nas Américas. Dessa viagem resultou o especial Rastros Arqueológicos, com estreia hoje, 16 de abril, no OP+.

A reportagem seriada tem três episódios explorando a Serra da Capivara — área com a maior concentração de sítios pré-históricos do continente americano, além de ser o local com a maior quantidade de pinturas rupestres do mundo. Para conferir o material, basta acessar o link mais.opovo.com.br/reportagens-especiais/rastros-arqueologicos.

O primeiro episódio faz uma aventura pelo tempo, testemunhando o surgimento das serras monumentais e dos animais ancestrais e depois gigantescos que passaram pela Serra da Capivara. A narrativa explora, também, a relação intrínseca desses acontecimentos com as comunidades que escolheram ocupar o território piauiense.

O segundo episódio, a ser publicado no dia 19 de abril, vai desvendar o desenvolvimento regional socioeconômico do sul do Piauí graças ao turismo e à ciência. Já o terceiro episódio, publicado no dia 24 de abril, discutirá como a arqueologia tem sido usada pela sociedade, o papel do colonialismo nas pesquisas produzidas e como ler sobre arqueologia com um olhar crítico e sempre atento.

Com recursos digitais imersivos e fotografias incríveis do fotojornalista Fco Fontenele, o especial insere O POVO+ no universo arqueológico nordestino, abrindo portas para conhecer ainda mais a história das sociedades brasileiras que vieram antes de nós.

Ainda, filmamos os bastidores para dar um gostinho de como é viajar para a Serra da Capivara e o que esperar da expedição. Para quem adora vídeos de aventura, é a medida certa de informação e entretenimento: a primeira parte será publicada terça-feira, 18 de abril, e a segunda parte na quinta-feira, 20.



