Desembargador diz que Paraná tem nível cultural superior ao Norte e Nordeste

O Tribunal de Justiça do Paraná apontou que as falas do magistrados não tiveram objetivo de menosprezar as duas regiões

O desembargador Mário Helton Jorge, do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), afirmou que o estado "tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste". A fala ocorreu durante a sessão da quinta-feira, 13, em Curitiba.

A fala do magistrado aconteceu enquanto ele criticava casos de corrupção envolvendo políticos paranaenses. "Porque é uma roubalheira generalizada. E isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, ao Nordeste", apontou.

Em nota, o TJ-PR afirmou que as palavras do desembargador foram por ele utilizadas para criticar a atual conjuntura política do estado.

"Não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoa, instituição ou região. O magistrado lamenta o ocorrido e pediu sinceras desculpas pelo comentário", afirma a nota.



