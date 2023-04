Incêndio em abrigo para crianças deixa 4 mortos e 13 feridos em Recife

Durante a madrugada desta sexta-feira, 14, um incêndio em um abrigo para crianças e adolescentes com risco social no bairro do Ipsep, Zona Sul do Recife, Pernambuco, deixou quatro pessoas mortas e 13 feridas.

Segundo nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros, o incidente aconteceu no Instituto de Caridade Lar Paulo de Tarso. Os bombeiros foram acionados às 4h20min e ao todo 12 viaturas foram enviadas ao local.

Sete vítimas foram socorridas pelas equipes dos bombeiros e oito pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ao chegar ao local, duas vítimas estavam sem vida e durante o atendimento duas foram à óbito. Até o momento, três crianças e um adulto morreram.

Em entrevista à TV Jornal, o 3º sargento do Corpo de Bombeiros Willams Lins descreveu o cenário encontrado ao chegar ao abrigo.

"Um cenário de guerra, ao chegar no local da ocorrência, haviam várias crianças deitadas, muitas inconscientes, tentando respirar e com muita dificuldade", disse o sargento.

Ainda não se sabe o que originou o incêndio. No momento, uma equipe especializada dos Bombeiros está no Lar Paulo Tarso para realizar a perícia.

O Samu divulgou uma nota informando sobre os atendimentos realizados.

As vítimas foram conduzidas ao Hospital da Restauração (HR), Hospital Geral de Areias e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira. Até a última atualização, às 10h30min oito pessoas seguiam internadas no HR, sendo sete na UTI.

"O Samu do Recife informa que foi acionado por volta das 4 horas da manhã de hoje para a ocorrência de incêndio no Lar Paulo de Tarso. Foram empregadas nove viaturas na operação de atendimento e socorro às vítimas, sendo três de suporte avançado e seis de suporte básico. Os trabalhos no local tiveram o reforço de uma ambulância do Samu de Jaboatão dos Guararapes.

Ao todo, 19 pessoas, sendo 17 crianças e dois adultos, precisaram de atendimento ou remoção de urgência. Para o Hospital da Restauração, foram conduzidas oito crianças. Duas delas, infelizmente, não resistiram e faleceram no trajeto.

Outras quatro crianças foram levadas para a UPA da Imbiribeira. Duas mais graves foram entubadas e duas estavam sendo estabilizadas.

do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste

