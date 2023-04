Correios farão em maio leilão de 50 mil encomendas não entregues

Os Correios farão, no começo de maio, um leilão com mais de 50 mil encomendas que não foram entregues. Os itens, chamados de "refugo", ultrapassaram o prazo para serem solicitados pelos destinatários após diversas tentativas de entrega sem sucesso.

Ao todo, são exatamente 50.073 objetos, divididos em seis lotes. Os valores do lance inicial variam por lote, indo de R$ 2.468,70 a R$ 253.543,84.

Todos os lotes incluem diversos produtos eletrônicos, como computadores, smartphones e drones. Também há acessórios, como capas para celular, mouses e tripés, além de itens diversos, como máquinas de costura, equipamentos esportivos e instrumentos musicais. O edital com a lista completa de itens pode ser conferido clicando aqui.

Não é necessário ter CNPJ para participar do leilão, ao contrário do habitual para pregões do tipo. As propostas devem ser enviadas pelo portal Licitações-e, do Banco do Brasil, até o dia 2 de maio às 8 horas. O número da licitação, para pesquisa na plataforma, é 994627.

Interessados em verificar presencialmente os lotes devem ir à sede dos Correios em São Paulo, na rua Mergenthaler, 592, Bloco III, 3º Andar - Vila Leopoldina. As visitações devem ser agendadas pelo telefone (11) 4313 8085, e o horário é das 8 às 11 e das 14 às 16 horas.

