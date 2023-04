Candidatos do Enem podem ter acesso à própria redação digitalizada

Os espelhos da prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 estão disponíveis para consulta, na Página do Participante . Para consultar as chamadas “vistas pedagógicas” das próprias redações, basta que os candidatos façam login com o CPF e a senha cadastrada para baixar o arquivo com a versão digitalizada dos textos entregues pelos inscritos no dia da prova.

A consulta foi liberada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta segunda-feira (10). O objetivo da consulta é que o candidato avalie o próprio desempenho para melhorar a nota na redação, no caso de vir a participar de novas edições do Enem.

A vista pedagógica da prova de redação mostra o desempenho detalhado do candidato, analisando cada uma das cinco competências avaliadas e explicando o porquê da nota. As competências avaliadas na redação estão detalhadas na Cartilha de Redação do Enem 2022 .. São elas:

1. Dominar a escrita formal da língua portuguesa;

2. Compreender o tema e não fugir do que é proposto;

3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista;

4. Conhecer os mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, em defesa de um ponto de vista;

5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, com respeito aos direitos humanos

O tema da redação do Enem de 2022 foi Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. O tema foi válido para as duas versões do Enem: impressa e digital.

Notas de treineiro

As notas de treineiros também foram disponibilizadas hoje pelo Inep.

Treineiros são os participantes que ainda não concluíram o ensino médio. Os resultados das provas deles servem somente para autoavaliação de conhecimentos.

Os resultados das provas completas foi divulgado em fevereiro.

