Cachorrinho se aposenta após 12 anos como "frentista" de posto de gasolina

Atualmente, ele mora com um ex-funcionário do estabelecimento

Depois de 12 anos "trabalhando" como frentista em um posto de gasolina em Santos, no litoral de São Paulo, o cachorro Beethoven, sem raça definida, se “aposentou” de suas funções no estabelecimento. Ele vive no local desde 2011, quando foi resgatado pelos frentistas.

Atualmente o cãozinho vive com um ex-funcionário Marcos Wilson Silva de Araújo, de 52 anos, que adotou o cachorrinho que, segundo ele, tem aproximadamente 16 anos. “Está aposentado e agora só dorme”, disse Marcos ao portal G1. Beethoven foi adotado depois que o estabelecimento mudou de dono.

O tutor pretende colocá-lo em uma escolinha para cachorros para que ele não fique apenas no apartamento. "Para ele não ficar muito tempo preso aqui no apartamento e socializar com outros cachorros. Vai [para escolinha] e volta [para casa], para descansar ele um pouco", explicou Marcos, que foi um dos que pediram ao antigo dono do posto que o cachorro passasse a viver por lá.

Além de morar e "trabalhar" no posto de gasolina, localizado na Avenida Washington Luiz, desde 2011, Beethoven usava uniforme e crachá de identificação personalizado para que assumisse suas funções como “cão frentista”.

Marcos relatou que quando o cãozinho apareceu por lá, estava sujo e desnutrido. Quando ele e os outros funcionários o viram, se apaixonaram pelo animal e pediram ao patrão para que ficasse por lá.

Não demorou muito para Beethoven se acostumar com o local e se tornar a atração para quem chegasse. Agora, aproveita a aposentadoria como o “mascote” de Marcos Wilson.



