Adolescente de 17 anos é homenageado por devolver celular perdido em Minas Gerais

Lázaro Elias foi agraciado com ovos de páscoa e um celular novo em agradecimento por ter devolvido o telefone que Simone Soares havia perdido no último sábado, 1. O caso aconteceu em Minas Gerais

O adolescente Lázaro Elias Domingos, de 17 anos, morador do município de Espera Feliz, na Zona da Mata Mineira, foi homenageado por um ato de honestidade feito por ele, ao devolver um celular encontrado na rua. A ação foi organizada pela Polícia Militar de Minas Gerais, por comerciantes locais e pela técnica em enfermagem Simone Soares, dona do celular que Lázaro encontrou. A recompensa por sua atitude louvável foi ser presenteado com um telefone celular novo.

A homenagem aconteceu na noite de quinta-feira, 6. “Nos dias de hoje a gente não vê isso. Meu celular é o celular mais simples do mundo, bem barato, mas cheio de informações importantes, documentos e arquivos de faculdade. No momento, eu não teria a menor condição de comprar outro”, contou Simone ao Portal G1.

Atualmente, ela faz faculdade de enfermagem e um curso técnico em gerontologia à distância (EAD) e utiliza o seu telefone como uma das principais ferramentas para os estudos. Simone havia perdido seu celular no sábado passado, dia 1º. “Eu estava em casa, umas amigas me chamaram para sair, coloquei o celular no bolso do macacão, que é de tecido bem liso, e ele caiu na rua”, conta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No dia seguinte da perda do aparelho, ela soube por meio de um grupo onde comerciantes e a Polícia Militar mantêm contato que o celular já estava em posse da corporação. Segundo os agentes, ao ver a viatura passando, Lázaro chamou os militares e entregou o telefone que ele havia encontrado.



“O grupo Rede de Comércio Protegido foi criado pela PM para que a corporação tenha contato mais próximo com comerciantes. Depois que o Lázaro entregou o aparelho, o sargento Samuel e o cabo Damasceno, que estavam na viatura, postaram no grupo. O curioso é que eles perguntaram ao garoto se ele tinha celular e ele respondeu que não”, contou o sargento Adriano Leal ao G1.

Com a informação de que o adolescente não possuía um aparelho celular, Simone, os comerciantes e os policiais organizaram a surpresa, com o presente pelo agradecimento e o ato de honestidade. Em vídeo publicado nas redes sociais da PMMG, o menino recebe ovos de páscoa e o celular. “Como forma de recompensar Lázaro pelo gesto nobre, a Polícia Militar juntamente com a Associação Comercial o presentearam com ovos da Páscoa e um aparelho celular”, diz a postagem.

Tags