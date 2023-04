Bibi Perigosa é presa apontada como articuladora dos ataques no RN

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam, nesse domingo, 2, uma das articuladoras dos ataques no Rio Grande do Norte em março, Andreza Cristina Lima Leitão, mais conhecida como “Bibi Perigosa”.

De acordo com informações do UOL, a mulher é suspeita de integrar e comandar uma facção criminosa do RN e estava escondida no Rio de Janeiro desde 2020, no Complexo da Penha.

A suspeita é apontada como uma das principais articuladoras dos ataques no estado potiguar.

Desde 14 de março, uma onda de violência é promovida no Rio Grande do Norte por uma organização criminosa. Veículos, como carros e ônibus escolares, foram incendiados e prédios públicos foram alvos dos ataques, afetando a realização de eventos e serviços.

As motivações para os ataques seriam as mudanças e a transferência de presidiários no sistema carcerário do estado.

Na última sexta-feira, o Ministério da Justiça entregou equipamentos de segurança, como fuzis, pistolas e drones, à Secretaria de Segurança do RN, além da liberação de R$ 35 milhões para contenção da crise no estado.

Bibi Perigosa é presa por tráfico e organização criminosa

Andreza Cristina Lima Leitão, conhecida também como Bibi Perigosa, foi presa em frente a um shopping em Campo Grande, zona oeste do RJ, por tráfico e organização criminosa. Segundo o g1, a DRE monitorava a traficante há uma semana e foi abordada pelos policiais ao deixar a favela de Bangu.

Pelas redes sociais, Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, informou sobre a prisão da traficante e reforçou que não permitirá a presença de bandidos de outros lugares no estado carioca.

“Ela [Bibi Perigosa] é considerada uma das maiores traficantes e acumula vários processos na Justiça potiguar, por tráfico de drogas, organização criminosa e pelos ataques do mês passado. Não vamos permitir que bandidos de outros estados venham se esconder no nosso Rio de Janeiro. Parabéns aos nossos guerreiros da Polícia Civil”, escreveu.



Pessoal, policiais civis da DRE, prenderam em Campo Grande, na Zona Oeste, a chefe da facção criminosa do Rio Grande do Norte, Andreza Cristina, conhecida como Bibi Perigosa, após um excelente trabalho de inteligência. — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) April 3, 2023.

