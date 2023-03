Motorista sofre mal súbito e aluno de 17 anos assume direção de ônibus

Um estudante de 17 anos precisou assumir a direção de um ônibus escolar após o motorista sofrer um mal súbito ao volante. O caso aconteceu na manhã dessa quarta-feira, 29, na cidade de Sertãozinho, São Paulo.

Quando viu que o condutor não estava bem, Kaio Eduardo Ferreira assumiu a direção do veículo e conseguiu freá-lo entre o canteiro e a marginal da Rodovia Armando de Sales Oliveiras, na SP-322.

“Eu estava olhando para a pista, aí eu vi ele caindo assim para o lado, soltou o volante e eu percebi que ele estava meio desacordado”, contou o jovem em entrevista a EPTV, afiliada da TV Globo em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com Kaio, o ônibus estava encostado na defensa no meio da rodovia, foi quando ele assumiu o volante, evitando que uma tragédia acontecesse. “Eu pensei: se for ali para o acostamento, não vai ser tão grave. O pessoal gritou muito perguntando o que tinha acontecido com o motorista. Todo mundo levantou na hora e foi bem tenso”, relatou.

Kaio, que nunca havia manuseado um volante, segurou a direção do ônibus e conseguiu colocá-lo no canteiro lateral evitando que acontecesse o pior. Junto a ele, outros dois estudantes abriram a saída de emergência para que os demais saíssem do ônibus.

O motorista de 51 anos, trabalhava como terceirizado na Prefeitura de Pontal há oito meses. Claudemir de Araújo faleceu ainda no local após uma parada cardiorrespiratória. No veículo, ele trazia 35 estudantes de Pontal para o Instituto Federal de Sertãozinho. Nenhum dos alunos teve ferimentos.

Sobre o assunto Ataque a faca contra alunos e professores é registrado em escola de São Paulo

Tags