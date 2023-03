Mulher cai de telhado em Minas Gerais e não sofre nenhuma fratura

Katia Regina Carvalho, de 56 anos, caiu do telhado de casa, na cidade de Itaguara, em Minas Gerais, quando ela e o marido tentavam remover um ninho de marimbondo que estava no reservatório de água da residência. O acidente aconteceu no dia 13 de março, e as imagens foram postadas nas redes sociais por uma das filhas do casal. Katia chegou a ser levada para um hospital, mas passa bem.

"Meu marido estava onde fica o reservatório de água. Lá havia algumas caixas de marimbondo, e ele me pediu o inseticida. Quando cheguei na beirada do telhado e ele esticou o braço para pegar, a escada caiu e eu caí em seguida", explicou Katia ao UOL.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto estava caída no chão, ela gritou pela ajuda do marido, que chegou logo em seguida. "No momento, só passou pela minha cabeça que eu tinha partido a coluna. Sentia as pernas e mexia os pés, mas fiquei com muito medo de hemorragia interna", disse ela.

Kati foi levada a um hospital na cidade de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde passou por exames de raio-x e tomografia. Ainda de acordo com o UOL, não foram detectadas fraturas ou fissuras em seus ossos. Ela, que já tinha duas hérnias de disco na lombar, teve apenas escoriações e hematomas.

"Foi um grande livramento, porque era para eu estar paraplégica agora. Essa foi a primeira preocupação dos médicos quando cheguei", disse Katia.



Sobre o assunto Exposição no Rio explora conexões entre tecnologia e natureza

Algoritmo: a ferramenta que faz o internauta se sentir perseguido

Para especialistas, o jornalismo está na mão das plataformas digitais

Familiares de vítimas da violência policial cobram justiça

Como a decisão de manter a Selic alta impacta as pessoas, empresas e o governo

Tags