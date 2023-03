Morre professora de 71 anos ferida no ataque a faca em escola de SP

Uma das professoras feridas no ataque a faca registrado na manhã desta segunda-feira, 27, morreu. O caso aconteceu dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, em São Paulo.

A vítima que morreu foi identificada como Elisabete Tenreiro, de 71 anos. Outras três profissionais e dois alunos também foram vítimas, de acordo com informações fonecidas pelo secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite.

“Elizabeth lamentavelmente faleceu. Nós temos três professoras, uma que sofreu alguns golpes, mas encontra-se estável, e as outras duas superficiais. Dos dois alunos, um estável, já atendido, e um outro garoto em estado de choque”, disse Derrite à reportagem da CNN.

Autor do ataque a faca seria um adolescente de 13 anos, estudante do 8º ano. Ele foi apreendido, de acordo com informações do g1 São Paulo.

A Polícia havia informado, incialmente, que dois alunos tinham sido atingidos, mas um deles foi socorrido sem ferimentos, em estado de choque.



Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, cumpre agenda fora do País e lamentou o episódio nas redes sociais: "Não tenho palavras para expressar a minha tristeza".

O ataque a faca dentro de uma escola estadual de São Paulo foi registrada por câmeras de segurança. Imagens mostram o momento que a professora de 71 anos é atacada pelo aluno de 13 anos.

Pela imagens, é possível ver que ele invade uma das salas e esfaqueia a professora, e um aluno, que tentou ajudar a docente, também acaba ferido.

O aluno suspeito do ataque a faca consegue fugir e depois é imobilizado por uma professora de Educação Física. Ela tirou a faca do adolescente e o segurou até a Polícia chegar, conforme apuração do SBT News.

