Hoje é Dia rememora os 55 anos do assassinato do estudante Edson Luís

Morte da atriz francesa Sarah Bernhardt (100 anos) - uma das mais famosa atrizes da história. Visitou o Brasil quatro vezes, parte delas durante o reinado de D. Pedro II

Nascimento da apresentadora de televisão Maria da Graça Meneghel, mais conhecida como Xuxa (60 anos)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Morte do cosmonauta russo Iuri Gagarin (55 anos) - primeiro homem a ir ao espaço, em 1961

Marlon Brando recusa Oscar de Melhor Ator por O poderoso chefão (50 anos)

Uso do Viagra é aprovado nos Estados Unidos (25 anos)

Explorador espanhol Juan Ponce de León descobre a Flórida (510 anos)

Dia Nacional do Circo

Dia Mundial do Teatro

Dia Nacional da Inclusão Digital - data não oficial

Dia do Grafite - data em homenagem ao pioneiro do grafite no Brasil, Alex Vallauri, morto em 27 de março de 1987