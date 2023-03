Rio de Janeiro vai investir R$ 5,5 milhões em 110 projetos literários

A Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro abre nesta segunda-feira (20) as inscrições para o edital Literatura Resiste RJ. A chamada pública vai investir R$ 5,5 milhões no financiamento de até 110 projetos literários de fomento à cadeia literária do estado.

As inscrições começam às 18h de na segunda e se estendem até as 18h do dia 10 de abril, pelo site da Secretaria de Cultura. O edital vai premiar propostas em três categorias e cada projeto será premiado com R$ 50 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Notícias relacionadas:

A primeira categoria premiará 50 projetos com foco na continuidade de projetos literários, como contação de histórias, oficinas, concursos literários, saraus, publicação de livros em coleções literárias existentes, entre outros.

“Se você tem um projeto de continuidade, não importa a linguagem, pode ser projeto literário teatral, audiovisual, sonoro ou textual, a gente quer te ajudar a continuar fazendo”, explica o superintendente de Leitura e Conhecimento da Secretaria Estadual de Cultura, Yke Leon.

Já a segunda categoria vai incentivar 20 projetos de criação de feiras literárias. “Tem muita gente aqui no Rio que fala ‘meu sonho é ter um festival literário aqui na minha cidade, uma festa literária aqui na minha comunidade’. A gente quer que você realize esse sonho e faça esse festival”, afirma Leon.

Por fim, a terceira categoria será voltada para estimular 40 projetos de manutenção de bibliotecas comunitárias.

“As bibliotecas comunitárias são um importantíssimo braço. Sobretudo nos lugares onde o Estado não dá conta de chegar, a biblioteca comunitária está lá, dialogando com 300, 400, 500 crianças, jovens e adultos”.

Tags