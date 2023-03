Aluno dá esponja de aço para professora negra pelo Dia da Mulher

Um estudante do ensino médio de uma escola pública “presenteou” a professora de português com uma esponja de aço no Dia da Mulher. O caso ocorreu no Centro de Ensino Médio 9, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Em vídeo que circula nas redes sociais, o aluno aparece oferecendo um pacote à professora, que afirma ter recebido “presente”.

Em meio a risadas de outros alunos, a mulher abre a embalagem e, ao perceber o item, aparece constrangida. Em seguida, a professora afirma que aceitaria, “porque tudo que vem, volta”.

De acordo com informações da TV Globo, a diretora da escola afirmou que pediu para que o aluno fizesse um texto se desculpando com a professora e os colegas. Os pais do estudante também foram avisados sobre o comportamento do jovem.

Segundo o Metrópoles, um dos estudantes da escola relatou que a professora chorou após o episódio e que outros alunos ficaram ofendidos com a situação, considerando a atitude como machista e racista.

“Ele começou a quebrar o pau, xingou todo mundo e chamou de 'beta' nojento”, disse um aluno.

O termo 'beta' é utilizado por homens que emitem discursos misóginos, ou seja, propagam ódio contra mulheres. A palavra faz referência a homens que, na concepção desses movimentos machistas, seriam submissos e buscariam a validação de mulheres.

Uma investigação sobre o caso deverá ser conduzida pela Delegacia da Criança e do Adolescente de Taguatinga.

