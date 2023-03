Corpos de mãe e filha são encontrados abraçados sob escombros em Manaus

Uma mãe e a filha foram encontradas soterradas sob os escombros após um deslizamento de terra que ocorreu na Comunidade Nova Floresta, localizada na Zona Leste de Manaus, na madrugada desta segunda-feira, 13.

O Corpo de Bombeiros, com a ajuda de moradores, encontrou as vítimas abraçadas no local, e, em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

O deslizamento ocorreu após fortes chuvas atingirem o município, nesse domingo, 12. De acordo com informações do UOL, nove casas foram afetadas e, até o início desta segunda, 13, oito corpos foram encontrados, sendo de quatro adultos e quatro crianças.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelas redes sociais, o governador do Amazonas, Wilson Lima, acompanhado do prefeito David Almeida, afirmou que está acompanhando o trabalho de resgate e que toda a equipe está à disposição para ajudar a população da comunidade e oferecer apoio à Prefeitura.

“São aproximadamente 30 homens do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Assistência Social. E estou colocando todo o nosso pessoal à disposição dessa população e da Prefeitura para ajudar no que for necessário”, disse.

O prefeito David Almeida afirmou que agendou uma audiência com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para terça-feira, 14, para tratar da problemática.

“Nós temos mais de mil áreas como essa em Manaus. Dessas áreas, 62 são de alto risco, como essa aqui. Buscamos mais investimentos para investir nessas áreas e dar uma moradia digna para as pessoas.”









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilson Lima (@wilsonlimaam)

A Prefeitura de Manaus afirmou que ativou o Comitê de Gestão de Crises em decorrência do deslizamento e citou o trabalho, realizado em conjunto com os moradores, das secretarias municipais de Segurança Pública e Defesa Social, Infraestrutura, Assistência Social e Limpeza Pública na busca por sobreviventes.



Segundo o prefeito, pode chover novamente no local nas próximas horas e será realizado o trabalho de evacuação e retirada dos moradores do local.

Tags