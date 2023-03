Rio tem em 2022 maior número de feminicídios em seis anos

O estado do Rio de Janeiro registrou 110 feminicídios no ano passado, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), subordinado ao governo do estado. Esse é o maior número de ocorrências desde 2017, primeiro ano completo desde que o crime começou a ser registrado no estado.

Quando os números foram comparados com 2021, houve um aumento de 29,4% (ou 25 casos a mais). Em relação a 2017, a expansão é de 61,8% (42 casos a mais).

O dossiê registra ainda a ocorrência de 293 tentativas de feminicídio em 2022, um aumento de 11% (29 casos) em relação ao ano anterior (264 registros).

O Dossiê Mulher 2023, estudo que reúne dados de crimes contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro, será divulgado hoje (8).

