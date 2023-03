Rio teve 85% de chuva acima da média para fevereiro

O Rio teve volume de chuva muito acima do esperado para fevereiro. O acumulado de 222,4 mm representa aumento de 85% em relação à média histórica do mês, de 120,4 mm. As notificações de chuva moderada a forte foram frequentes no Centro de Operações Rio. As medições são feitas pelo Sistema Alerta Rio, instituição meteorológica da prefeitura. Cidade registrou apenas seis dias secos durante todo o mês de fevereiro: dias 9, 18, 20, 24, 26 e 27.

Segundo o Centro de Operações do Rio, o volume aconteceu por causa da atuação de “áreas de instabilidade, devido ao calor e a alta umidade, ventos em níveis médios e altos da atmosfera e sistema de baixa pressão sobre o oceano”.

Uma forma de medir a frequência incomum de chuvas para o mês é considerar os alertas emitidos pelo sistema operacional da Prefeitura. São cinco níveis, que se diferenciam pelo grau de impacto que os eventos adversos podem ter na rotina da cidade. O primeiro alerta é o de normalidade, quando não existem ocorrências significativas. Em fevereiro, o segundo estágio (Mobilização) foi acionado em 19 oportunidades, o terceiro (Atenção) em 7, e o quarto (Alerta) em uma.

Neste mês de fevereiro, é possível dizer que os principais motivos de impacto que geraram as notificações foram as chuvas. O estágio de Alerta, por exemplo, foi acionado às 20h do dia 7 de fevereiro, pelo registro de temporais em mais de três pontos da cidade (volume chegou a passar de 30,4 mm/15min em um deles). O de preocupação mais recente foi o de Mobilização, acionado às 20h55 de ontem (28) e encerrado à 1h de hoje (1). Nesse caso, houve chuva moderada em Sepetiba e Santa Cruz, bairros da zona oeste, com volumes entre 10 e 24mm/15min.

Nesta quarta-feira (1º), aniversário de 458 anos da cidade, a previsão foi de cenário de chuva no final da tarde. Durante o dia, houve variação de nebulosidade, com temperaturas máximas de 35ºC. À tarde, a umidade acumulada e as áreas de instabilidade na atmosfera devem contribuir para pancadas de chuva rápidas e isoladas.

