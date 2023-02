Padre é atingido por tiro a caminho da missa no interior de Pernambuco; Polícia investiga motivo do crime

A Polícia Civil está investigando o atentado sofrido pelo padre Breno Gomes Paixão, de 43 anos, na noite da última sexta-feira 24, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O motivo do crime ainda é um mistério.



De acordo com as investigações, o padre seguia de carro para um sítio localizado no distrito de Rajara, zona rural da cidade, onde realizaria uma missa. No caminho, dois homens numa moto se aproximaram, dispararam vários tiros e fugiram.



O padre foi atingido de raspão no pescoço. Ele foi socorrido por populares e encaminhado à Unidade de Atendimento Multiprofissional Especializado de Rajada. Ele ainda não recebeu alta.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em nota, a Polícia Civil pede que qualquer informação sobre a ocorrência seja repassada para a ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto.



A ouvidoria funciona de segunda à sexta das 07h às 19h através dos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455.



"Maiores informações poderão ser repassadas após a completa elucidação", disse a Polícia Civil.



Até agora, nenhum suspeito do crime foi preso.

Diocese de Petrolina acompanha o caso

A Diocese de Petrolina se pronunciou por meio de postagem das redes sociais. Confira:

A Diocese de Petrolina pede aos fiéis que dirijam sua súplica a Deus pela recuperação do Padre Breno Gomes Paixão, administrador da Quase-Paróquia de Nossa Senhora das Dores, com sede no Distrito de Rajada.

Na noite desta sexta-feira, 24 de fevereiro, a caminho de uma Missa, o sacerdote foi atingido de raspão no pescoço por uma bala. Trazido para Petrolina, Padre Breno encontra-se consciente e está hospitalizado para receber todo o suporte médico necessário, a fim de que se recupere prontamente e retorne ao seu trabalho pastoral.

Rezemos pelo sacerdote e para que os fatos sejam devidamente apurados pelas instâncias competentes.

Tags