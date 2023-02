Ponte entre RS e SC cai e deixa feridos; já são 5 desaparecidos

A ponte que liga Torres, no Rio Grande do Sul, a Passo de Torres, em Santa Catarina, caiu e deixou pessoas feridas, na madrugada desta segunda-feira, 20.

A estrutura fica sobre o Rio Mampituba e tem cerca de 30 metros de extensão. Entre as 5 pessoas desaparecidas estão uma mãe e um filho de 1 ano.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento da queda. A Brigada Militar (BM) e o Corpo de Bombeiros informaram que pelo menos 30 pessoas foram resgatadas da água.

Dezesseis já receberam atendimento médico em Torres e há pelo menos cinco pessoas desaparecidas. Os bombeiros continuam as buscas.

De acordo com o secretário de Turismo de Torres, Matheus Junges, o acidente aconteceu por volta das 2h30min, quando um grupo de pessoas voltava a pé de Passo de Torres para Torres depois de uma festa de Carnaval, disse ele à reportagem do G1.

No local, uma placa informa que a ponte tem capacidade para 20 pessoas, e segundo a prefeitura, cerca de 100 pessoas estavam transitando antes do acidente. Não havia fiscalização no momento da queda.

A responsabilidade pela ponte, inaugurada na década de 1980, é dos dois municípios, Passo de Torres e Torres.

De acordo com o poder público, a manutenção da estrutura estava em dia e a documentação regular, o que permitia a passagem, com segurança, de pessoas. A suspeita é que o excesso de peso tenha causado o acidente.

Sem a ponte pênsil, as pessoas podem acessar o Passo de Torres a partir de Torres, e vice-versa, por meio da ponte José Mário Soares Noronha, bem como via estradas e rodovias.

Em entrevista ao G1, duas estudantes universitárias contam que foi um momento de total desespero. “Quando a gente se deu conta, já tinha caído dentro da água. Foi muito rápido. Só ouvimos gente caindo dentro d’água e vimos gente subir para a superfície. (...) A gente ficou com medo, sentiu esse desespero", conta Luciana Soares Tavares.

Ela e a amiga Juliana Barbieri afirmam que havia pessoas correndo e balançando a estrutura. Para o Corpo de Bombeiros, isso somado ao excesso de peso foram a causa do acidente.

