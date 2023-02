Policial federal é preso por ameaçar vizinhos ao não ser convidado para festa

Um policial federal de 43 anos ameaçou o vizinho de morte durante a discussão em Brasília. O caso aconteceu na área de lazer de um condomínio no bairro Guará 2. O policial foi preso em flagrante nesse domingo, 19, e deve responder por lesão corporal, injúria e ameaça.

A briga aconteceu quando oito pessoas tomavam banho de piscina. O policial estaria embriagado quando chegou ao local, e segundo as testemunhas, disse estar sendo “desprestigiado” por não ter sido convidado para a festa na piscina. As informações são da coluna "Na Mira" do portal Metrópoles.

Houve discussão verbal e luta corporal. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada.

O policial e os vizinhos foram levados para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Ele acabou preso em flagrante e as demais pessoas foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML), por apresentarem ferimentos nos braços e pernas causados pelo policial.

O POVO buscou, por e-mail, a Polícia Militar do Distrito Federal a fim de confirmar a ocorrência e aguarda resposta.

