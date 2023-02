Advogada é morta a tiros após sair de camarote no Carnaval de Salvador

Uma advogada de 29 anos foi assassinada na madrugada desta segunda-feira, 20, em uma tentativa de assalto em Salvador, Bahia.

O caso ocorreu após a vítima deixar um camarote no circuito Dodô (Barra-Ondina). A mulher foi identificada como Saadya Gomes Duarte Rosemberg e trabalhava na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Segundo informações do G1 Bahia, a advogada estava no carro com o noivo quando o casal foi abordado por homens armados na Rua Bahia, no bairro Tancredo Neves. O companheiro da vítima não foi atingido.

Saadya Rosemberg foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos.



O portal também informa que equipes da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (23ª CIPM) fizeram rondas na região, mas não encontraram os suspeitos. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Bahia publicou uma nota de pesar pela morte da advogada e em solidariedade a parentes, amigos e colegas enlutados. Na publicação, a OAB da Bahia informou que vai acompanhar as investigações.

