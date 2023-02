Gari se demite para concorrer a mundial de cross country, mas tem visto negado

O atleta de cross country Fábio Jesus Correia pediu demissão do emprego de gari que exercia em Itaquera, em São Paulo, quando venceu o campeonato sul-americano da modalidade. O objetivo de Fábio era competir no campeonato mundial, na Austrália. No entanto, por estar desempregado, o visto dele foi negado.

De acordo com a coluna do jornalista Demétrio Vecchioli, do UOL, o atleta baiano foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube, mas o contrato foi assinado uma semana depois da solicitação do visto. Quando saía de casa para o aeroporto nessa segunda-feira, 13, Fábio teve a notícia de que o visto foi negado.

Além dele, o técnico Elvis Conceição de Santana e outras duas brasileiras classificadas, Lucineida Moreira e Gabriela Tardivo, também não conseguiram permissão para viajar.

A coluna procurou a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), que alegou ter feito de tudo para conseguir os vistos para os atletas.



