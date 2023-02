Polícia identifica dois corpos de desaparecidos em naufrágio no Rio

A Superintendência Geral de Polícia Técnico-Científica (SGPTC) da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Rio confirmou que os corpos resgatados ontem (12), por bombeiros do estado, são de Fábio Dantas Soares, de 46 anos, Isabel Cristina de Souza Borges, de 35 anos, que estavam desaparecidos após o naufrágio da traineira Caiçara no dia 5, na Baía de Guanabara. Segundo a SGPTC os corpos foram identificados, neste domingo, pelos peritos por meio de exame de papiloscopia (digital) e liberados para os familiares.

Os corpos, que foram encontrados por pescadores próximo à Ilha de Mocanguê, em Niterói, na região metropolitana do Rio, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) depois que a 37ª Delegacia Policial foi acionada.

As duas vítimas eram as últimas desaparecidas do acidente náutico. “É um alento muito grande para familiares e amigos dessas vítimas poderem realizar um sepultamento digno. O Corpo de Bombeiros trabalhou muito, desde que tomou conhecimento do naufrágio, incansavelmente, dia e noite, com drones, helicópteros, embarcações, mergulhadores e quadriciclos”, disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), coronel Leandro Monteiro.

No dia 5, o Corpo de Bombeiros foi acionado para um naufrágio na Baía de Guanabara, próximo à Ilha de Paquetá. Seis pessoas, que foram resgatadas por pescadores, receberam os primeiros socorros do CBMERJ e na sequência foram encaminhadas para o Atendimento em Coordenação de Emergência Regional (CER) da Ilha do Governador. Eram duas mulheres, dois homens e duas crianças do sexo masculino. No final da noite, três corpos de vítimas do acidente que foram encontrados dentro da embarcação eram de uma mulher e de dois homens.

Na segunda-feira (6), outras três pessoas foram localizadas sem vida. Próximo ao vão central da Ponte Rio-Niterói foi encontrado corpo de um homem, e dentro da embarcação estavam uma mulher e uma criança.

