DF: Jovem se recusa a pagar viagem e é agredido por motorista de aplicativo

O rapaz está com o rosto inchado, ferimentos na cabeça, com as costelas machucadas e terá que passar por uma cirurgia

Um jovem, de 21 anos, fez uma denúncia alegando ter sido agredido por um motorista do 99 Pop — aplicativo de corridas — na madrugada do sábado, 11, no Distrito Federal. A irmã da vítima contou que as agressões foram motivadas por uma confusão na hora de pagar a conta.

Ainda segundo o Metrópoles, o rapaz voltava de uma festa junto com um amigo por volta das 5 horas da manhã. “O amigo dele quem pediu pelo aplicativo. Aí, quando chegou na casa desse amigo, os dois começaram a discutir sobre quem iria pagar”, explica a irmã da vítima.

Segundo ela, o amigo da vítima saiu do carro e entrou em casa. O jovem que ficou sozinho no carro teria dito que também não pagaria o valor em aberto e foi agredido, conforme o relato.

Depois de ter sido agredido pelo motorista, a vítima ficou desacordada e foi levada a um hospital da região por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), segundo informações do G1 - Distrito Federal.

O jovem terá que passar por uma cirurgia

Ao Metrópoles, a irmã da vítima disse que ele está com o rosto inchado, ferimentos na cabeça e com as costelas machucadas. “[Ele] Fraturou ossos do rosto e vai ter que passar por cirurgia”.

Em nota, a 99 Pop disse que repudia o ato de agressão e informou que o perfil do motorista foi bloqueado. “Estamos em busca de contato com os familiares do passageiro para oferecer acolhimento e suporte. A empresa está disponível para colaborar com as investigações das autoridades”, diz.



A família do rapaz registrou um Boletim de Ocorrência, e o caso será apurado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

