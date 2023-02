Cordão do Boitatá realiza seu 27º Cortejo neste domingo no Rio

Este ano, o Cordão do Boitatá lançou campanha de financiamento coletivo para ajudar a viabilizar o Baile Multicultural. “Qualquer quantia é bem-vinda. É bem importante que as pessoas compartilhem, cheguem junto”, disse Horta. A campanha vai se estender até alcançar a meta estabelecida de R$ 150 mil. Para os integrantes do bloco, realizar o baile na Praça XV significa manter a tradição carnavalesca do Boitatá e entregar, além do cortejo, um show para o público, que chega a durar sete horas, com foliões e turistas nacionais e internacionais.

O mecanismo de captação dos recursos está no site do bloco. A iniciativa tem parceria da Associação de Fomento ao Empreendedor Sócio-cultural Educacional Saúva, que faz a captação e o gerenciamento da verba. Quem quiser contribuir com a campanha pode depositar diretamente via PIX [email protected], através do QR Code para uma conta da Saúva exclusiva, ou nos cartões e Paypal.

Turma grande

A orquestra de rua vai sair com 100 músicos. Incluindo as alas dos estandartes e dos pernas de pau, entre outras, o bloco totaliza em torno de 200 componentes. “É uma turma grande”, afirmou Kiko Horta.

Atrás do bloco, acompanhando o cortejo, seguem entre 15 mil a 20 mil pessoas. Já no baile, na Praça XV, cerca de 60 mil a 70 mil foliões acompanham os shows, que se estendem até as 17h e reúnem artistas como Teresa Cristina, Jongo da Serrinha, Rita Benedita, Moyseis Marques, entre outros. “Vai ser animado, vai ser bonito”, prometeu o diretor.

