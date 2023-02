Bombeiros encontram corpos que podem ser de naufrágio no Rio

Dois corpos foram encontrados hoje (12) na Baía de Guanabara, próximos da Ponte Rio-Niterói. O Corpo de Bombeiros foi avisado da ocorrência por pescadores que circulavam pelo local. Os cadáveres são de um homem e de uma mulher, e foram levados para o Instituto Médico Legal para perícia.

Familiares dos dois desaparecidos no naufrágio da traineira Caiçara foram chamados para identificar se os corpos são de Fábio Dantas Soares, de 46 anos, e de Isabel Cristina de Souza Borges, de 38. O naufrágio ocorreu no último domingo (5), na altura das ilhas do Governador e de Paquetá, com 14 pessoas a bordo. Seis sobreviveram, seis morreram e dois ainda estão desaparecidos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que abriu um inquérito para apurar as causas do afundamento da traineira. Sobreviventes vão ser ouvidos, e a polícia vai apurar se houve negligência, imperícia ou imprudência do condutor da embarcação, identificado como Marcos Paulo da Silva.