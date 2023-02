Covid, Influenza, Pólio e Sarampo: veja cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023

O cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023 foi divulgado pelo Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 10, e vai ser dividido em cinco etapas. O início das campanhas de imunização será no dia 27 de fevereiro, quando as doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 vão ser disponibilizadas para cerca de 52 milhões de pessoas de todo o Brasil.

Pessoas com maior risco de desenvolver formas graves da doença e com deficiência, além de idosos com mais de 60 anos, são o público alvo da campanha de imunização contra o patógeno. A partir de março, a segunda fase do programa terá como foco principal intensificar a vacinação contra a Covid-19 em toda a população maior de 12 anos.

Também em março, quando está previsto o encerramento da segunda fase e o início da terceira, vai ser estimulada a imunização de crianças e adolescentes. Para tanto, o Ministério da Saúde aposta na execução de certas ações, como a mobilização da comunidade escolar como um todo, com estabelecimento de uma canal de comunicação com os pais e responsáveis dos estudantes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já a campanha de imunização contra a Influenza vai ser iniciada em abril, período do ano em que o inverno do Hemisfério Sul se aproxima. As baixas temperaturas criam terreno favorável para a proliferação do vírus. O público-alvo da vacinação contra o patógeno inclui pessoas com mais de 60 anos, povos indígenas e trabalhadores da saúde.

A quinta e última fase do Programa Nacional de Vacinação inclui uma campanha de multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas, a ser iniciada em maio.

Cronograma do Programa Nacional de Vacinação 2023:

Etapa 1 - fevereiro



Imunização contra Covid-19 com dose da vacina bivalente para cerca de 52 milhões pessoas

Público-alvo:



• Pessoas com maior risco de formas graves de Covid-19;

• Pessoas com mais de 60 anos;

• Gestantes e puérperas;

• Pacientes imunocomprometidos;

• Pessoas com deficiência;

• Pessoas vivendo em Instituições de Longa Permanência (ILP);

• Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

• Trabalhadores e trabalhadoras da saúde.

Etapa 2 - março



Intensificação da vacinação contra Covid-19

Público alvo:

• Toda a população com mais de 12 anos.

Etapa 3 – março



Intensificação da vacinação de Covid-19 entre crianças e adolescentes

Público alvo:



• Crianças de 6 meses a 17 anos.

Estratégias e ações:



• Mobilizar a comunidade escolar, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio com duas semanas de atividades de mobilização e orientação; comunicar estudantes, pais e responsáveis sobre a necessidade de levar a Caderneta de Vacinação para avaliação;

Etapa 4 – abril



Vacinação de Influenza



Público-alvo:



• Pessoas com mais de 60 anos;

• Adolescentes em medidas socioeducativas;

• Caminhoneiros e caminhoneiras;

• Crianças de 6 meses a 4 anos;

• Forças Armadas;

• Forças de Segurança e Salvamento;

• Gestantes e puérperas;

• Pessoas com deficiência;

• Pessoas com comorbidades;

• População privada de liberdade;

• Povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas;

• Professoras e professores;

• Profissionais de transporte coletivo;

• Profissionais portuários;

• Profissionais do Sistema de Privação de Liberdade;

• Trabalhadoras e trabalhadores da saúde.

Etapa 5 - maio

Multivacinação de poliomielite e sarampo nas escolas

Tags