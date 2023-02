Mulher fica quatro dias com bebê morto na barriga no Distrito Federal

A jovem Chayene da Silva, de 19 anos, ficou quatro dias com seu bebê morto dentro da barriga até o dia do parto. O caso aconteceu no Hospital Regional de Samambaia, no Distrito Federal.

A moça, moradora de Goiás, foi orientada por profissionais de um posto de saúde em Santo Antônio do Descoberto que precisaria procurar uma unidade de saúde no Distrito Federal, pois ela teria apresentado problemas com pressão alta e diabetes gestacional.

Depois de passar por alguns hospitais, um médico da cidade de Samambaia viu que o bebê estava morto dentro da barriga de Chayene durante uma ecografia. Em entrevista ao portal G1, Vanuza da Silva, mãe da jovem, disse que todos estavam sonhando com a chegada do bebê.

"A gente entendeu a chegada dessa criança, o primeiro filho. É muito doído o que nós estamos passando. Eu não desejo para ninguém", comentou. A família de Chayene prestou queixa na 32ª Delegacia de Polícia, Samambaia Sul, com a alegação de negligência médica.

Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que cada profissional tem autonomia para seguir a conduta médica que considerar necessária. A pasta disse ainda que a possibilidade de infração ética será investigada pela corregedoria e, se necessário, as medidas cabíveis serão tomadas. O bebê foi retirado na última terça-feira, 7.

