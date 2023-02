AM: Médicas são exoneradas após zombarem de crianças atingidas por raio

Nas imagens, é possível ouvir as crianças chorando no fundo, enquanto as médicas riem da situação

Duas médicas foram exoneradas de seus cargos após a publicação de um vídeo zombando de crianças que foram atingidas por um raio. Elas chegam a comparar o barulho do choro dos pequenos com um exorcismo. O caso aconteceu no Hospital Raimunda Francisca Dinelli, localizado no município de Maués, no Amazonas.

As informações são do portal Metrópoles. Nas imagens, é possível ouvir as crianças chorando no fundo, enquanto as médicas riem da situação, veja:

Após o vídeo viralizar nesta quarta-feira, 8, a prefeitura da cidade de Maués emitiu uma nota repudiando a postura das profissionais.

“A Administração Municipal de Maués vem, por meio desta nota, reiterar que preza por uma saúde pública humanizada, bem como repudia e rechaça qualquer postura antiética e desumana de profissionais de saúde. Informa também que determinou imediata exoneração das profissionais de saúde envolvidas nesse lamentável episódio.”



