Oração matinal: como começar o dia bem

Para muitos devotos, a fé e o poder de uma oração é a melhor forma de começar o dia bem, agradecer pelas bênçãos e pedir proteção para o novo que se inicia.

Além de mexer com a espiritualidade, existem orações para as mais diversas causas. E pensando nisso O POVO separou uma lista de orações matinais para aqueles que desejam começar suas atividades cotidianas conectadas com a fé, confira:



Orações noturnas: confira como encerrar o dia com tranquilidade

Orações matinais: veja lista



O portal Projeto Católico disponibilizou algumas das principais orações matinais, veja:

Consagração a Nossa Senhora



Ó Senhora minha, ó minha Mãe

Eu me ofereço todo a Vós e em prova da minha devoção para convosco

Vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser;

E porque assim sou todo Vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade Vossa

Lembrai-vos que vos pertenço, terna Mãe, Senhora nossa; guardai-me e defendei-me como coisa própria Vossa.



Amém.



Bendita a Vossa Pureza



Bendita a vossa Pureza!

Eternamente bendita!

Que até Deus Se delicia com tão graciosa beleza!

A Vós, celeste Princesa Sagrada Virgem Maria Vos ofereço neste dia alma, vida e coração!

Olhai-me com compaixão! Não me deixes, ó Maria.



Oferecimento das obras do dia

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo

Eu Vos adoro, meu Deus, e Vos amo com todo o coração

Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão e conservado nesta noite

Ofereço-vos as ações deste dia; fazei que sejam todas segundo a Vossa Santa Vontade para maior glória Vossa

Preservai-me do pecado e de todo o mal

A Vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros

Amém.

