Bombeiros continuam buscas por desaparecidos em naufrágio no Rio

Segundo os bombeiros, estão sendo usadas, no trabalho de busca, aeronaves, drones, embarcações e equipes terrestres, que monitoram o ponto inicial do naufrágio, a orla e os costões. Notícias relacionadas: Polícia vai apurar se houve negligência em caso de naufrágio no Rio. Pelo menos seis pessoas morreram e tiveram seus corpos resgatados pelos bombeiros, entre eles uma criança e um adolescente. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Juliana Gomes de Lana da Silva, de 35 anos; Everson Costa de Assunção, de 45 anos; Evandro José de Sena, de 55 anos; Michele Bayerl de Moraes de Sena, de 43 anos; Eduardo Borges da Silva Correa, de 14 anos; e Caio Gomes da Silva, de 3 anos. Outras seis pessoas sobreviveram ao acidente. Elas serão ouvidas pela polícia na investigação que apurará se houve negligência, imperícia ou imprudência do condutor da embarcação. A Marinha do Brasil também investiga o acidente.

O Corpo de Bombeiros entrou hoje (7) no terceiro dia de buscas pelas duas vítimas do naufrágio da traineira Caiçara que continuam desaparecidas. A embarcação afundou no último domingo, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, entre as ilhas de Paquetá e do Governador, com 14 pessoas a bordo.