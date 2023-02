"Super chico": morre criança que venceu a Covid-19 duas vezes

Francisco Guedes Bombini, ou Super Chico, como era conhecido nas redes sociais, faleceu na madrugada desta segunda-feira, 6. Ele viralizou nas redes sociais por vencer a Covid-19 duas vezes. Na primeira delas, ele chegou a ficar internado por 13 dias. Só no instagram, o garoto possuía mais de 250 mil seguidores.

A morte da criança foi divulgada por meio do perfil oficial de Chico no Instagram. Segundo os familiares, a criança sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

A publicação que já possui mais de 20 mil curtidas conta uma mensagem de despedida de Chico: "Deixo a mamãe, o papai, minhas tatas, minhas vovós e vovô, titios, familiares e amigos, todos vocês, mas com uma lição de casa: tontinuá meu tabalo".



Chico nasceu com síndrome de Down e outras complicações de saúde. De acordo com a Folha de São Paulo, em 2020 o garoto chegou a ficar 13 dias internado na UTI em uma batalha contra a Covid-19. Foi durante esse período que se tornou popular em todo o país.

Ele recebeu mensagens de apoio de personalidades locais e internacionais. Chico Buarque, Pepe Mujica, Rita Lee e Paola Carosella foram alguns que se mobilizaram com a história do garoto.



