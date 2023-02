Cantora interrompe show por odor de pum: "Igual a esse, eu nunca senti"

Em cidade do Rio Grande do Norte, cantora precisou interromper apresentação até que o odor tivesse sido controlado

Uma situação inusitada e nada cheirosa pegou a cantora Renata Falcão de surpresa durante um show na cidade de Tibau, no Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira, 3.

Isso porque a apresentação precisou ser interrompida devido a um odor desagradável tomar conta do ambiente.

Na ocasião, a artista, que cantava “É o Tchan”, se assustou com o cheiro, que supostamente seria de um “pum”. A reação tem viralizado nas redes sociais.

Nas imagens que circulam na internet é possível ver que uma moça que estava presente no local chegou a intervir com o auxílio de spray odorizador de ambiente. As borrifadas disparadas tentaram aliviar o cheiro desagradável, mas não deram muito certo.

Ainda com o show interrompido, a cantora brinca: “Igual a esse, eu nunca senti. E outra coisa, um peido que vem daqui até o final da festa. Ave Maria".

Renata continua a cantar a música “Segura o Tchan!” e volta a brincar com a situação durante sua apresentação e apesar do mau cheiro, não houve feridos.