Briga em aeronave faz voo atrasar e passageiros são retirados do avião

Uma briga entre passageiros de um voo de Salvador com destino a São Paulo viralizou nas redes sociais na quinta-feira, 2. A briga aconteceu antes da decolagem. As pessoas envolvidas foram retiradas da aeronave e não seguiram viagem.

Por causa da confusão, o voo G3 1659 atrasou cerca de uma hora, de acordo com informações do G1 Salvador. O avião deveria ter saído da capital baiana às 13h45min, mas a decolagem aconteceu apenas por volta das 15 horas.

As imagens da discussão mostram a briga entre mulheres, dentro da aeronave, trocando tapas e puxões de cabelo.

Alguns passageiros e os comissários de bordo do avião tentaram separar as pessoas envolvidas, mas as mulheres continuaram com o atrito. Os nomes das envolvidas não foram divulgados, e a Gol não informou o motivo da briga.

Após a circulação dos vídeos na internet, a companhia aérea lamentou o ato de violência e reforçou que as ações tomadas pela equipe de tripulantes foram tomadas com foco na segurança.

