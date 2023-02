Cometa verde poderá ser visto no Hemisfério Sul da primeira semana de fevereiro

A noite desta quarta-feira, 1º, será marcada pela passagem do cometa C/2022 E3 (ZTF), também conhecido como "cometa verde" devido à sua coloração. O objeto passará a ser visível do Brasil a partir desta semana e poderá ainda ser visto a olho nu, dependendo das condições estarem favoráveis para tanto.

A passagem do corpo celeste será transmitida online à 1 hora (horário de Brasília) de quinta-feira, 2, no canal do YouTube do The Virtual Telescope Project.

O cometa C/2022 E3 (ZTF) foi descoberto pelo programa Zwicky Transient Facility (ZTF) em março de 2022, é a primeira vez em 50 mil anos que o objeto passará pela órbita terrestre. Ele tem cerca de 1km de diâmetro e passará a uma distância de 42 mil quilômetros da Terra, sem riscos de colisão. O objeto se aproxima do planeta depois de ter percorrido as constelações da Ursa Menor e Ursa Maior.

Segundo o Observatório Nacional, a visualização do cometa deve melhorar a partir do dia 4 de fevereiro. Ao longo dos dias, o cometa poderá ser visto mais alto no céu e com mais tempo de visibilidade.

Caracterizada ainda pelo brilho esverdeado e pela forma de uma mancha leitosa percorrendo o céu, a passagem do cometa poderá ser vista em qualquer local do País, desde que a noite esteja sem lua e com pouca poluição luminosa.

Caso as condições não sejam favoráveis, ainda será possível assistir ao fenômenos por meio da nova edição do evento virtual de observação do céu realizada pelo Observatório Nacional, o "Céu em sua casa: observação remota”.

Na live, astrônomos amadores e outros profissionais do projeto exibirão imagens do cometa C/2022 E3.



