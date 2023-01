MG: Ônibus cai de ponte e deixa mortos e feridos na BR-116

Um ônibus de turismo caiu de uma ponte da BR-116 na madrugada desta segunda-feira, 30. O acidente foi na altura do km 792, no município de Além Paraíba, em Minas Gerais. Quatro pessoas morreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo saiu de Ubaporanga (MG) e seguia para Duque de Caxias (RJ) com um o time de futebol Esporte Clube Vila Maria Helena.



No momento do acidente, o ônibus levava 33 passageiros, sendo o condutor, quatro adultos da comissão técnica e 28 adolescentes entre 14 e 17 anos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ônibus caiu da ponte de dez metros de altura e parou de cabeça para baixo, perto de um riacho. As informações são do G1 MG e do Estado de Minas.

Conforme o Corpo de Bombeiros, quatro pessoas morreram. Ainda não há a identidade delas, mas são três adolescentes entre 14 e 17 anos e um adulto, de idade não informada.

Ao todo, 29 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados a hospitais da região. O estado de saúde das vítimas não foi informado.

Sobre o assunto Festival celebra cultura indígena em aldeia guarani no Jaraguá, em SP

Ato reivindica direito de pessoas trans existirem em todos lugares

Caminhada trans em São Paulo pede políticas e cobra ação contra mortes

Morre Adriana Dias, referência no estudo sobre células nazistas no Brasil

Tags