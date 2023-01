Letícia e Juliano Cazarré celebram alta da filha após 7 meses de internação

Bebê nasceu em junho do ano passado e foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein

A bióloga Letícia Cazarré anunciou neste domingo, 29, que a filha Maria Guilhermina, teve alta do hospital após sete meses de tratamento. Maria é filha dela com o ator Juliano Cazarré.

"Estamos em casa! Maria Guilhermina de Guadalupe, sua vida é toda um milagre! Obrigada, Deus!", relatou a mãe na conta pessoal do Instagram.

"Obrigada a cada médico, técnicas de enfermagem, mães da UTI, amigos e familiares, vocês foram a montanha que nos elevou ao longo dos últimos 7 meses e nos fizeram enxergar mais longe, um horizonte que só os olhos do coração poderiam ver! Obrigada, minha Nossa Senhora de Guadalupe", concluiu a mamãe.

A bebê nasceu em junho do ano passado e foi diagnosticada com uma cardiopatia congênita rara, chamada Anomalia de Ebstein. Segundo o casal, o quadro foi identificado ainda nos exames pré-natais.

"Ao longo da gestação, os médicos perceberam que o caso dela seria um dos mais raros e graves dentro da anomalia e, por isso, decidimos vir para São Paulo para que ela pudesse nascer com a equipe mais especializada", comentou Letícia, em uma publicação no Instagram, no mês do nascimento da filha, em junho.

Letícia também é mãe de Vicente, 12; Inácio, 9; Gaspar, 3; Maria Madalena, 1.

