Hoje é Dia: visibilidade trans e combate ao câncer são destaques

Morte do empresário circense paulista João Batista Sérgio Murad, o Beto Carrero (15 anos)

Primeira apresentação da ópera “Manon Lescaut”, de Giacomo Puccini, no Teatro Reggio, em Turim (130 anos)

Ônibus espacial Columbia se desintegra ao entrar na atmosfera (20 anos)

Dia do Publicitário

Dia de Iemanjá - também conhecida pelo sincretismo afro-brasileiro com Nossa Senhora dos Navegantes

Dia Mundial das Zonas Úmidas - consideradas pela ONU um dos ecossistemas mais produtivos e ameaçados do mundo. A maior zona úmida continental do planeta fica no Brasil: o Pantanal.