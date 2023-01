PB: Jovem de 21 anos morre após sofrer golpe de Jiu-Jitsu durante treino

Um jovem, de 21 anos, morreu após ser golpeado durante um treino de jiu-jitsu na noite dessa quarta-feira, 26, em João Pessoa, na Paraíba. Segundo a Polícia Civil do Estado da Paraíba (PC-PB), ele sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto treinava com um colega de turma, antes de o instrutor chegar.

O rapaz, identificado como Gil Anderson de Paiva Silva, treinava com um colega quando ambos caíram agarrados ao chão. Foi nesse momento que a vítima começou a passar mal.

De acordo com a TV Correio, o jovem foi socorrido pelo colega e outras pessoas que estavam no local. Logo depois, foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Ele estava com um quadro de parada cardiorrespiratória e um inchaço no pescoço.

“Não houve dolo por parte do companheiro [de treino] dele”, disse o delegado Paulo Josafá em comunicado. “Nos procedimentos investigativos iniciais, conversando com as pessoas do local de treino e com a equipe médica, se trata de um fato acidental, mas ainda vamos continuar a ouvir outras pessoas, inclusive o aluno que treinava com ele, para concluirmos a investigação preliminar”, conclui.

Segundo o G1 - Paraíba, o jovem era cabo do Exército Brasileiro, lotado no 15º Batalhão de Infantaria Motorizada, em Cruz das Armas, e o caçula de uma família com quatro filhos.



